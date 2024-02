Công an xã Lương Hòa Lạc phát hiện 2 đối tượng rải tờ rơi cho vay tiền

(THTG) Qua công tác tuần tra kiểm soát, lúc 03 giờ sáng ngày 25-02, trên tuyến Tỉnh lộ 879, đoạn thuộc ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang, Tổ công tác của Công an xã Lương Hòa Lạc phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy hướng từ Quảng Trường tỉnh ra Quốc lộ 1 có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy Tổ công tác, 2 đối tượng điều khiển xe bỏ chạy, đến khu vực thuộc ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc thì Tổ công tác đuổi kịp và đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra.

2 đối tượng khai tên Lê Thiên Đức, sinh năm 2002 và Trịnh Xuân Tỉnh, sinh năm 2001, cùng ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, 2 đối tượng có khoảng 5000 tờ rơi cho cho vay tiền.

Công an xã Lương Hòa Lạc phối hợp Công an xã Trung An, thành phố Mỹ Tho khám xét nơi trọ của 02 đối tượng trên đường Nguyễn Công Bình, ấp Bình Tạo, xã Trung An, phát hiện khoảng 5000 tờ rơi cho vay tiền, 25 thẻ CCCD, CMND cùng nhiều giấy phép lái xe, đăng ký xe và các loại giấy tờ khác có liên quan.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Qua làm việc, 2 đối tượng thừa nhận hành vi rải tờ rơi cho vay tiền trên đoạn đường từ cầu Long Hòa, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho đến xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo thì bị phát hiện. Công an xã Lương Hòa Lạc tạm giữ tang vật có liên quan và lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Trọng Tín