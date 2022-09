Chợ Gạo: kiểm tra đột xuất 01 hộ dân, thu giữ 8 dao tự chế

Qua công tác nắm bắt địa bàn và phản ánh của người dân, ngày 20/9, Công an xã Long Bình Điền huyện Chợ Gạo tiến hành kiểm tra đột xuất hộ ông Ngô Minh Lộc sinh năm 1990 tại ấp Bình Hòa xã Long Bình Điền.

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra hộ ông Ngô Minh Lộc.

Tại thời điểm kiểm tra, khi thấy lực lượng chức năng đến, có một đối tượng chưa rõ họ tên tung cửa sau bỏ chạy. Lực lượng kiểm tra phát hiện bên trong nhà có 08 dao tự chế (mã tấu), 03 biển số xe. Làm việc với Công an xã Long Bình Điền, bước đầu Ngô Minh Lộc khai nhận trong số dao tự chế trên có 02 dao là của mình dùng để phát cỏ và tự vệ. Số dao tự chế còn lại và 03 biển số xe Lộc không biết của ai do nhà này Lộc giao cho người tên Được trông coi.

Tang vật do lực lượng công an thu được.

Công an xã Long Bình Điền cho biết năm 2021 nhà đối tượng Lộc từng xảy ra vụ cố ý gây thương tích làm nhiều người bị thương nặng, một số đối tượng lạ mặt thường xuyên tụ tập vào ban đêm, nhậu say, ca hát gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Xét thấy vụ việc phức tạp, có yếu tố cấu thành băng nhóm hoạt động phạm tội, vượt thẩm quyền giải quyết, Công an xã Long Bình Điền đề xuất Ban Chỉ huy Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo thầm quyền.

Thanh Tâm