Công an TX Gò Công bắt giữ đối tượng giao cấu với thiếu nữ

(THTG) Công an TX Gò Công tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Phạm Minh Nhật, sinh năm 2003, cư ngụ ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Võ Phạm Minh Nhật tại cơ quan Công an. Ảnh: Thanh Việt

Theo hồ sơ, thông qua mạng xã hội Facebook, Võ Phạm Minh Nhật đã làm quen và kết bạn với một em gái sinh tháng 10 năm 2006 ở thị xã Gò Công. Sau vài lần liên lạc, gặp gỡ, đến đầu tháng 6 năm 2022, đối tượng Võ Phạm Minh Nhật đã đưa bé gái nói trên về nhà mình tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công để sống chung với Nhật. Tại đây Nhật đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái nói trên.

Đến khoảng giữa tháng 7 năm 2022, người thân của bé gái tìm được nhà của Nhật, biết được sự việc và đến cơ quan Công an để trình báo. Công an đã vào cuộc xác minh, và Nhật bị Công an thị xã Gò Công bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nhật đã khai nhận hành vi của mình. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Diễm