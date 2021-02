Công an triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc trong những ngày Tết

(THTG) Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lúc 12 giờ 30 phút ngày 16-02, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Tiền Giang phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Công an huyện Châu Thành triệt phá tụ điểm đánh bạc, dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường. Ảnh: Lê Hoài

Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng tham gia đánh bạc đã bỏ chạy, lực lượng làm nhiệm vụ truy bắt và tạm giữ 8 đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc, gần 10 triệu đồng, 39 xe mô tô, 3 con gà, nhiều cặp cựa sắt và 1 số vật dụng có liên quan.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Tiền Giang đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, phân loại, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan, xử lý theo qui định pháp luật.

Thu giữ hơn 100 triệu đồng tại tụ điểm đánh bạc huyện Gò Công Đông

Lúc 12 giờ ngày 15-02, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Tiền Giang triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại một phần đất trống thuộc ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.

Một số đối tượng bỏ chạy khi lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: Lê Hoài

Trước thời điểm lực lượng làm nhiệm vụ đến hiện trường, tụ điểm cờ bạc này có rất nhiều đối tượng tham gia. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy, còn 36 đối tượng bị bắt tạm giữ, cùng 117 triệu đồng, 67 xe mô tô, 06 con gà, 01 bộ bầu cua, 04 cặp cựa sắt và một số vật dụng có liên quan.

Hiện trường tụ điểm đá gà. Ảnh: Lê Hoài

Phòng Cảnh sát Cơ động đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra, phân loại, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan, xử lý theo qui định pháp luật.

Tạm giữ 23 đối tượng đánh bạc tại Tp. Mỹ Tho và Chợ Gạo

Ngày 15-02, Công an thành phố Mỹ Tho bắt quả tang 06 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc khu phố 4, phường 2, thành phố Mỹ Tho.

Tang vật thu giữ gồm: 04 con gà, 50 cuộn băng keo, 15 xe mô tô, gần 30 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an huyện Chợ Gạo lập hồ sơ vi phạm 17 đối tượng, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng Lê Quốc Hùng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Ảnh: Đặng Thanh

Trước đó, đêm 13/2 (mồng 2 Tết), Công an huyện Chợ Gạo phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bắt quả tang 17 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo.

Tang vật thu giữ gồm: 18 bộ bài, hơn 200 triệu đồng và nhiều vật dụng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai: tụ điểm đánh bài này do đối tượng Lê Quốc Hùng, tự Bờm Xoáy, sinh năm 1973, cư trú ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền tổ chức và đối tượng Võ Hoàng Minh Trường, sinh năm 1995, cư trú ấp Long Tường, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An làm cái.

Công an huyện Chợ Gạo lập hồ sơ vi phạm 17 đối tượng, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng Lê Quốc Hùng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Lê Hoài – Đặng Thanh