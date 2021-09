Công an Tp. Mỹ Tho tạm giữ đối tượng thực hiện 6 vụ trộm

(THTG) Công an thành phố Mỹ Tho cho biết đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Thanh Sang, sinh năm 1990, cư trú xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, hiện đang tạm trú tại ấp 2, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Thanh Sang khai nhận tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 18/9/2021, Công an thành phố Mỹ Tho tiếp nhận tin báo của ông Võ Hoàng Lực là nhân viên bảo vệ nhà giữ trẻ ở ấp 2, xã Trung An về việc mất 01 điện thoại di động, trị giá gần 4,5 triệu đồng. Qua điều tra, xác minh, Công an thành phố Mỹ Tho đã xác định và bắt giữ Huỳnh Thanh Sang, là đối tượng thực hiện vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sang khai nhận: Ngoài thực hiện vụ trộm điện thoại di động của ông Lực, Sang đã thực hiện 06 vụ trộm điện thoại khác, cũng trên địa bàn ấp 2, xã Trung An và bản thân đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bài và ảnh: Đặng Thanh