Công an Tiền Giang tổ chức hội thảo chuyên đề về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy

(THTG) Ngày 04-11, Đại tá Nguyễn Văn Tảo – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chủ trì Hội thảo chuyên đề “thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”. Đến dự Hội thảo có Thượng tá Chu Văn Phú – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, chỉ huy phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang và đại diện một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Lê Hoài

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung đánh giá thực trạng, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, đồng thời tập trung phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc… trong công tác này và thảo luận biện pháp tháo gỡ, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, nhiều vấn đề về công tác quản lý, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy đã được đại biểu quan tâm thảo luận như: thực trạng tội phạm và người nghiện ma túy gia tăng; chế tài và hình thức xử lý tội phạm và đối tượng vi phạm về ma túy còn một số điểm bất cập; đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng và thực trạng cơ sở cai nghiện; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy…

Đại tá Nguyễn Văn Tảo – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu. Ảnh: Lê Hoài

Trong phát biểu bế mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Tảo chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để phòng ngừa, đồng thời lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy là lực lượng chủ công, phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các lực lượng có liên quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trong thời gian tới .

Hồng Phượng