Công an Tiền Giang tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”

(THTG) Ngày 22-5/2024, tại xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình tổ chức Lễ trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn trong ngành.

Gia đình đồng chí Trung úy Nguyễn Ngọc Mới bên ngôi nhà mới.

Căn nhà được xây tặng cho đồng chí Trung úy Nguyễn Ngọc Mới, cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn về nhà ở. Nhà được xây dựng bán kiên cố, vách tường, mái tôn, diện tích 70 mét vuông, kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng, trong đó Công an tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhằm chia sẻ, giúp đỡ, động viên đồng chí Nguyễn Ngọc Mới yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: Trọng Tín