Công an Tiền Giang phá chuyên án mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng

(THTG) Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Trần Văn Sang, Nguyễn Hoàng Phong, Trần Bảo Tiến, Trần Thanh Toàn cùng ngụ huyện Gò Công Đông và Lại Ngọc Phương ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 23-4-2023, tại thị xã Gò Công, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã Gò Công, Công an huyện Gò Công Đông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và Đoàn đặc nhiệm số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiến hành khám phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý gồm: Nguyễn Hoàng Phong và Trần Bảo Tiến. Tại hiện trường và khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 4 túi nylon chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng hơn 30gam, theo lời khai của Phong là ma tuý dạng đá, cùng một số tang vật khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Sang, sinh năm 1992 tại quán cà phê Kim, thị trấn Tân Hoà, huyện Gò Công Đông và nhà cha mẹ ruột của Sang, lực lượng kiểm tra, phát hiện và thu giữ nhiều túi nylon chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng trên 700gam. Theo lời khai của Sang là ma tuý dạng đá, và 185 viên thuốc lắc, hồng phiến, 2 khẩu súng dạng Rullo cùng 23 viên đạn bằng kim loại, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và 10 lượng vàng cùng một số tang vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, lực lượng công an tạm giữ thêm 2 đối tượng có liên quan đến vụ án là Trần Thanh Toàn, Lại Ngọc Phương. Đối tượng Trần Văn Sang thừa nhận là đối tượng cầm đầu đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trọng Tín