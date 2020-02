Công an Tiền Giang mời làm việc đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

(THTG) Ngày 05-02, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành mời làm việc đối với Võ Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1994, cư trú ấp Hòa Bình, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân.

Võ Thị Ngọc Thúy khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Võ Thị Ngọc Thúy là công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc King Hamm Idustrial, tại Khu Công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Sáng 05-02, trên trang Facebook Võ Thị Ngọc Thúy đăng thông tin: “Công ty có 02 người bị cách ly đưa đi bệnh viện không rõ thế nào…?”.

Nội dung đăng tải không đúng sự thật trên facebook cá nhân Võ Thị Ngọc Thúy. Ảnh: Thanh Việt

Lực lượng Công an đã phối hợp với công ty xác minh, làm rõ. Ban Giám đốc Công ty đã có văn bản thông báo về tình hình sức khỏe của toàn thể Cán bộ – Công nhân viên công ty, đến chiều 05-02, tất cả đều làm việc bình thường, không có trường hợp bị cách ly.

Qua làm việc, Thúy nhận ra hành vi sai trái, tự gỡ bài viết và đăng thông tin đính chính, đồng thời cam kết không tái phạm.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành xử lý hành vi vi phạm của Võ Thị Ngọc Thúy theo quy định của pháp luật.

Đặng Thanh