Công an Tiền Giang đã bắt được 2 đối tượng cướp tài sản ở thị xã Cai Lậy

(THTG) Công an thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang vừa ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản, gồm: Nguyễn Đình Kha, sinh năm 2000, cư trú ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho và Lê Hoàng Nghĩa, sinh năm 2000, sống lang thang, không nơi cư trú.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 0 giờ ngày 08/3/2024, hai đối tượng này điều khiển xe mô tô trên tỉnh lộ 874. Khi đến cầu vượt Tân Phú thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy thì thấy 1 phụ nữ lưu thông cùng chiều có đeo ba-lô. Kha và Nghĩa áp sát, dùng dao khống chế người phụ nữ, cướp 1 ba lô, 1 xe mô tô rồi tẩu thoát về hướng thành phố Mỹ Tho.

Tang vật của vụ án.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Bến Tre tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt được đối tượng Lê Hoàng Nghĩa trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Còn đối tượng Nguyễn Đình Kha bị bắt giữ trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho.

Lực lượng Công an đã thu giữ: 1 ba lô, 1 dao và 2 xe mô tô. Đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin và ảnh: Thanh Việt