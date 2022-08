Công an Tiền Giang bắt quả tang đối tượng cho vay lãi nặng

(THTG) Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang về kiểm tra, xác minh, điều tra, xử lý tội phạm và các vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 20/8, phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện 2 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.

Cụ thể, các đối tượng gồm: Nguyễn Như Đức, sinh năm 1992, cư trú xóm Vân Đình, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Võ Hữu Túy, sinh năm 2000, cư trú xóm Vân Mỹ, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Thời điểm trên, Đức và Túy đang điều khiển xe mô tô đến trước một quán cà phê trên quốc lộ 50, đoạn thuộc phường 9, thành phố Mỹ Tho, để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, thì bị lực lượng Công an phát hiện. Khi lực lượng tiến hành kiểm tra, 2 đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy. Lực lượng Công an đã truy đuổi bắt giữ được cả 2.

Hai đối tượng Nguyễn Như Đức (ảnh trên) và Võ Hữu Túy (ảnh dưới) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục làm việc với 2 người bị hại, thì phát hiện 3 đối tượng đang gặp bị hại để lấy tiền lãi, gồm: Bùi Anh Đức, sinh năm 1998, cư trú khu Đông Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1993, cư trú thị trấn Như Quỳnh, huyện Vân Lâm, tỉnh Hưng Yên và Vi Tuấn Vũ, sinh năm 1997, cư trú xã Long Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Qua làm việc bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phát tờ rơi và cho vay lãi nặng. Lực lượng Công an thu giữ tang vật là 1.100.000 đồng tiền lãi của các đối tượng vừa thu của người bị hại, đồng thời tạm giữ 10 điện thoại di động, 03 xe mô tô, 38.564.000 đồng, 1 cây ná tự chế, 140 viên bi sắt, 05 dây ná và 1 số giấy tờ có liên quan của người vay tiền.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

Ngọc Diễm