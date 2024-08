(THTG) Vào lúc 16 giờ ngày 9-8-2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Chợ Gạo tiến hành chặn dừng, kiểm tra 2 đối tượng đi trên 01 xe mô tô, lưu trên đường giao thông nông thôn, đoạn thuộc ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo.

Công an Tiền Giang bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 2 túi nylong chứa tinh thể màu trắng; 06 ống thủy tinh; 01 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và 2 điện thoại di động.

2 đối tượng khai tên: Nguyễn Ngọc Phong, sinh năm 1997, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo và Lê Thị Hồng Gấm, sinh năm 1997, ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Các đối tượng thừa nhận chất bột màu trắng bên trong 2 túi nylong là chất ma túy tổng hợp dạng đá.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Chợ Gạo tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Trọng Tín