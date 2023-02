Công an Tiền Giang bắt giữ nhóm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí và gây rối trật tự công cộng

(THTG) Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh nên đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre tiến hành khám phá, bắt giữ 5 đối tượng.

5 đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang tạm giữ hình sự, gồm: Đặng Hoàng Vũ (biệt danh là Vũ Tình), sinh năm 1971, thường trú tại số 34/4, Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Mỹ Tho, chỗ ở hiện nay: ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Nguyễn Văn Vui ( biệt danh Vui Bà Đằng), sinh năm 1985, cư trú phường 2, thành phố Mỹ Tho; Phạm Thanh Hiền (biệt danh Cu Đen), sinh năm 1994, cư trú ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy; Trần Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn Bò), sinh năm 1978, cư trú ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo và Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 2000, cư trú phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời tiến hành làm việc với 13 đối tượng khác có liên quan, trong đó, Đặng Hoàng Vũ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Khi test nhanh có 5 đối tượng dương tính với ma túy.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, phát hiện nhiều hung khí tự chế. Ảnh: Trọng Tín

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận: giữa Đặng Hoàng Vũ và ông Nguyễn Kim Tiến ở ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang có tranh chấp dân sự trong việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông. Vũ đã thuê Vui và Hiền đến nhà ông Tiến đòi tiền. Vũ hứa: nếu Vui và Hiền đòi được 700.000.000 đồng thì mỗi đối tượng sẽ được trả tiền công 50.000.000 đồng.

Khi Vui và Hiền đi đòi tiền, Vũ đưa cho chúng 3.500.000 đồng gọi là chi phí đi lại và mua sơn. Sau đó, Vui, Hiền tiếp tục rủ đồng bọn đi cùng và chia cho mỗi người trong nhóm khoảng 250.000 đồng.

Từ ngày 16-01-2023 đến khi bị bắt, chúng đã 5 lần đến nhà ông Tiến ném sơn, chất bẩn, xăng dầu… Đồng thời, Vũ và Hiền thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, buộc ông Tiến đưa tiền.

5 đối tượng bị tạm giữ để điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật. Ảnh: Trọng Tín

Khi ông Tiến không đưa tiền, Vui yêu cầu ông Tiến chuyển cho Vui và đồng bọn 50.000.000 đồng thì chúng không đe dọa nữa. Do không đủ tiền, ông Tiến chuyển cho chúng 2 lần với tổng số tiền 10.000.000 đồng.

Sau đó, cả nhóm bị lực lượng Công an phát hiện, tiến hành làm việc và bắt giữ.

Khám xét nơi ở của đối tượng Đặng Hoàng Vũ, lực lượng Công an thu giữ 18 dao tự chế, 01 bình xịt hơi cay, 01 ổ tiếp đạn của súng Rulo, 02 quyển vở ghi chép việc vay nợ; tạm giữ 8 xe mô tô các loại, 11 điện thoại di động và 01 số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Qua xác minh, nhóm đối tượng trên đã gây ra 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trên địa bàn các huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; 02 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Bến Tre. Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

​ Ngọc Diễm