Công an Tiền Giang bắt đối tượng trốn truy nã 15 năm tại Đồng Tháp

(THTG) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ đối tượng Trần Trung Dũng, sinh năm 1980, cư trú Phường 5, thị xã Gò Công. Đây là đối tượng bị truy nã 15 năm vì có liên quan đến 1 vụ án giết người.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 3 năm 2008, Trần Trung Dũng cùng 5 đối tượng khác sử dụng hung khí gây ra vụ án giết người trên địa bàn Phường 5, thị xã Gò Công. Ngày 11/3/2008, Công an thị xã Gò Công đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an đã xác định Dũng là đối tượng có hành vi cung cấp hung khí, điều khiển xe mô tô chở đồng bọn và xúi giục đồng bọn giết người nên tiến hành khởi tố bị can. Nhưng Trần Trung Dũng đã bỏ trốn, sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã vào ngày 30/9/2008.

Đối tượng Trần Trung Dũng bị bắt tại Đồng Tháp sau 15 năm lẩn trốn.

Gần 15 năm Dũng lẩn trốn, mới đây, trinh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện 1 người có tên Trần Đăng Khoa, đang cư trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp rất giống với đối tượng Trần Trung Dũng. Sau khi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Trần Đăng Khoa chính là Trần Trung Dũng, sáng 26/4/2023, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Trần Trung Dũng tại ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã di lý đối tượng Trần Trung Dũng về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Tin và ảnh: Lê Hoài