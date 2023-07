Công an Tiền Giang bắt đối tượng trộm xe mô tô bàn giao cho Công an Bến Tre xử lý

(THTG) Nhận được thông tin của Công an huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng trộm xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang trên đường tẩu thoát qua địa bàn tỉnh Tiền Giang. Lực lượng công an Tiền Giang nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ cho Công an thành phố Mỹ Tho.

Đối tượng Nguyễn Nhựt tại cơ quan điều tra.

Đúng 17 giờ 30 phút ngày 11-7, đối tượng đang di chuyển qua địa bàn Phường 6, thành phố Mỹ Tho thì bị lực lượng Công an thành phố Mỹ tho chặn dừng, kiểm tra, và bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng khai tên: Nguyễn Nhựt, sinh năm 1979, ngụ Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhựt đã thừa nhận hành vi trộm xe mô tô trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, sau đó thay đổi biển số và chạy trốn về Thành phố Hồ Chí Minh, khi chạy qua địa bàn tỉnh Tiền Giang thì bị bắt giữ.

Tối ngày 11/7, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Nhựt cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hồng Phượng – Trọng Tín