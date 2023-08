Công an Tiền Giang bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản giao cho Công an tỉnh Bến Tre

(THTG) Nhận được thông tin đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Bến Tre về việc chốt chặn, truy bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản xảy ra tại địa bàn tỉnh Bến Tre đang trên đường tẩu thoát qua địa bàn tỉnh Tiền Giang. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Công an các huyện: Cai Lậy, Cái Bè và thị xã Cai Lậy tổ chức chốt chặn, truy đuổi và vây bắt các đối tượng.

Hai đối tượng Nguyễn Hồng Quang Thịnh (ảnh trên) và Thái Quốc Kiệt (ảnh dưới) tại cơ quna điều tra.

Qua nghiên cứu thông tin về đặc điểm nhận dạng, phương tiện vận chuyển của đối tượng từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Tiền Giang và hệ thống camera an ninh, lực lượng công an Tiền Giang nhanh chóng chốt chặn tại các tuyến đường mà dự kiến đối tượng sẽ đi qua. Khi 2 đối tượng điều khiển xe máy đến ngã tư thị xã Cai Lậy thì bị Tổ công tác bắt giữ. Tang vật thu được gồm: 1 sợi dây chuyền, 1 điện thoại di động, 01 xe mô tô và một số đồ vật có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai tên: Nguyễn Hồng Quang Thịnh, sinh năm 2003, cư trú xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Quốc Kiệt, sinh năm 2005, cư trú phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận: Trước đó đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Cái Bè Tiền Giang; 1 vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và 3 vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các đối tượng đã được Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bàn giao cho Công an tỉnh Bến Tre để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin và ảnh: Thanh Việt