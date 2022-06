Công an Tiền Giang bắt 16 đối tượng đua xe trái phép trên Quốc lộ 1A

(THTG) Tối 14-6, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành phát hiện và bắt giữ hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua kéo xe trái phép trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành.

Các đối tượng tham gia đua xe tại trụ sở Công an

Theo đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và công tác nghiệp vụ, vào khoảng 23 giờ tối 14-6, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ 18 phương tiện và 16 đối tượng tụ tập, đua kéo xe trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Km 1957 đến KM1956 +700 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Qua thông tin ban đầu, hầu hết các đối tượng có quê quán tại tỉnh Tiền Giang và các tỉnh Bến Tre, Long An. Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Mạnh Cường