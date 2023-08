Công an thị xã Gò Công khởi tố 5 đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

(THTG) Công an thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, gồm: Huỳnh Văn Tâm, sinh năm 1992; Đỗ Khánh An, sinh năm 1999 và Đỗ Văn Phi, sinh năm 2001, cùng cư trú xã Bình Đông, thị xã Gò Công; Lê Nguyễn Đức Huy, sinh năm 2001, cư trú xã Tân Trung, thị xã Gò Công; Nguyễn Minh Hậu, sinh năm 1995, cư trú xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Theo điều tra của cơ quan công an, trước đó, ngày 10-8, nhận tin báo của quần chúng về việc có 2 nhóm thanh niên rượt đuổi, đánh nhau trên Quốc Lộ 50, đoạn thuộc ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, Công an thị xã Gò Công vào cuộc xác minh, tiến hành mời làm việc 11 đối tượng có liên quan.

Qua làm việc, các đối tượng khai: Do có mâu thuẫn trong việc mượn nợ, nên trưa ngày 10-8-2023, nhóm của Huỳnh Văn Tâm và nhóm của Đỗ Duy Cường cùng cư trú xã Bình Đông, thị xã Gò Công hẹn gặp nhau tại khu vực Cầu Mỹ Lợi để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến ngã 3 Bình Xuân trên Quốc lộ 50 thì 02 nhóm gặp nhau. Chúng dùng các loại hung khí mang theo rượt đuổi, đánh nhau trên đường giao thông, gây náo loạn và mất an ninh trật tự cả khu vực. Trong lúc ẩu đả, Khánh An dùng dao tự chế chém Nguyễn Minh Hậu gây thương tích 30%.

Công an thị xã Gò Công đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồ Sương