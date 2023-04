Công an thị xã Cai Lậy tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(THTG) Công an thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang đang tạm giam đối tượng Ngô Văn Tấn, sinh năm 1985, cư trú ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngô Văn Tấn tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, Công an thị xã Cai Lậy cùng Công an xã Long Khánh tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện Ngô Văn Tấn đang tàng trữ gần 8,8 gam ma túy, loại Methamphetamine tại nhà ở. Tại cơ quan công an, Tấn khai mua số ma túy trên với giá 3.500.000 đồng và tàng trữ để sử dụng. Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật

Ngọc Diễm – Trọng Tín