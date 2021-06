Công an Thị xã Cai Lậy ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19

(THTG) Ngày 18-6, Thượng tá Võ Quang Ái – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thị xã Cai Lậy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà H.B.T, sinh năm 1983, cư trú tại Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, do đã làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tại xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5/2021 đến đầu tháng 6/2021.

Quyết định khởi tố vụ án được ban hành trên dựa trên những căn cứ và tài liệu thu thập được của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thị xã Cai Lậy và Đội An ninh, Công an Thị xã Cai Lậy.

Bên trong khu vực phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông, ổ dịch phức tạp nhất tại Tiền Giang thời điểm này. Ảnh: Trần Liêm

Theo đó, trong thời gian từ cuối tháng 5/2021 đến đầu tháng 6/2021, Bà T. về nhà chồng tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông đã không tự giác khai báo y tế, không chấp hành cách ly phòng chống dịch, không hợp tác với cán bộ y tế trong lấy mẫu xét nghiệm khi Thành phố Hồ Chí Minh công bố dịch, phong tỏa và áp dụng Chỉ thị 16 đối với toàn bộ Quận Gò Vấp. Sau khi bị cưỡng chế lấy mẫu xét nghiệm, bà T. đã dương tính SARS-CoV-2. Đến nay, ổ dịch trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Đông đã có 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 10/17 người là F1 của bà T, 11 trường hợp còn lại là người tiếp xúc gần của các bệnh nhân khác, nhưng cũng xuất phát từ bà T.

Xét tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy đã khởi tố vụ án đối với bà T. về hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm (được hướng dẫn tại Công văn số 45/TANDTC ngày 30/3/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19).

