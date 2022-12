Công an thành phố Mỹ Tho khởi tố 2 đối tượng cướp tài sản

- Năm 2022, người chăn nuôi giảm đến 50% thu nhập do chi phí đầu vào tăng cao. - Tiền Giang hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác dân số năm 2022 - Xã Thành Công huyện Gò Công Tây ra mắt xã Nông thôn mới nâng cao - Cựu chủ tịch Bình Dương Trần Thanh Liêm xin giảm án trong sai phạm \'đất vàng\' - 38 học sinh Việt Nam tham gia Olympic quốc tế 2022 đều đoạt giải - 45,6 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Cáp quang biển APG gặp sự cố vào sáng 26-12, hiện tại đồng thời có 3 tuyến cáp quang biển đều đang gặp sự cố. - Công an thành phố Mỹ Tho tạm giam 2 đối tượng Võ Minh Thiện và Nguyễn Thanh Bình về hành vi cướp tài sản. - Xuất nhập khẩu năm 2022 của nước ta cán mốc 732 tỷ USD, tăng 10% so với 2021. - Đăng kiểm ô tô tại TP.HCM quá tải, tài xế được hẹn hơn nửa tháng mới tới lượt…