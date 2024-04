Công an thành phố Mỹ Tho bắt 02 đối tượng chuyên trộm xe ba bánh

(THTG) Công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giữ 02 đối tượng gồm:Nguyễn Đình Cường, sinh năm 1989, cư trú xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Ngọc Chiến, sinh năm 1982, cư trú thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng đề điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an thành phố Mỹ Tho tiếp nhận tin báo từ người dân trên địa bàn Phường 6, thành phố Mỹ Tho về việc bị mất tài sản. Vụ việc xảy ra vào ngày 12/4, 1 hộ dân trên địa bàn Phường 6 phát hiện cổng rào bị cắt ổ khóa và mất 1 xe ba bánh (xe hoa lâm), tài sản thiệt hại trị giá khoảng 90 triệu đồng nên trình báo Công an. Tiến hành điều tra, xác minh, Công an thành phố Mỹ Tho phát hiện Nguyễn Đình Cường và Nguyễn Ngọc Chiến là 02 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản, đến tối ngày 13/4, bằng các biên pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Mỹ Tho đã bắt giữ 02 đối tượng tại Phường 6, thành phố Mỹ Tho.

Qua điều tra ban đầu, 02 đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời khai nhận đã thực hiện 05 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho trong đó có 04 vụ trộm xe ba bánh (xe hoa lâm) và 1 vụ trộm cắp xe mô tô, sau khi trộm được tài sản, 02 đối tượng mang đi Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau đó, bị lực lượng Công an thành phó Mỹ Tho bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xác minh, thu hồi tang vật đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm 02 đối tượng theo qui định pháp luật. Công an thành phố Mỹ Tho thông báo, ai là bị hại của các vụ trộm cắp tài sản tương tự, liên hệ với đồng chí Trung tá Nguyễn Hiền Huynh, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Mỹ Tho, số điện thoại 0918818398 để trình báo và cung cấp thông tin, giúp cơ quan điều tra làm rõ, xử lý vụ việc.

Tin và ảnh: Lê Hoài