Công an huyện Tân Phước tạm giam đối tượng trộm tài sản

(THTG) Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1981, cư trú phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An về hành vi trộm tài sản.

Trước đó, vào ngày 15/7, Nguyễn Quốc Thanh cùng Trần Sỹ Nguyễn, sinh năm 1982, cư trú phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An điều khiển xe mô tô chạy lòng vòng trên các tuyến đường thuộc khu vực huyện Tân Phước với mục đích tìm tài sản để trộm. Khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, các đối tượng phát hiện xe mô tô của anh Phan Phúc Nguyên dựng trước hành lang nhà, không người trông giữ, Thanh đứng bên ngoài quan sát , còn Nguyên vào trộm xe. Sau đó, chúng đem xe mô tô vừa trộm được bán cho 1 tiệm sửa xe trên địa bàn phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Đối tượng Nguyễn Quốc Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Tân Phước tiến hành điều tra, xác minh và bắt giữ Thanh, thu hồi tang vật. Riêng Trần Sỹ Nguyên đang bị công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tạm giam về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Thanh còn khai nhận: cũng trong tháng 7/2022, Thanh và Nguyên còn trộm 01 xe môtô của 1 người dân trên địa bàn xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Công an huyện Tân Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý các đối tượng theo quy định của Pháp luật.

Ngọc Diễm