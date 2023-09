Công an huyện Chợ Gạo tạm giữ đối tượng có lệnh truy nã

(THTG) Công an huyện Chợ Gạo đang tạm giam đối tượng Huỳnh Minh Hiền, sinh năm 1991, cư trú khu phố 8, phường 4, thành phố Mỹ Tho là đối tượng có lệnh truy nã.

Đối tượng Huỳnh Minh Hiền tại cơ quan điều tra.

Ngày 26-2, Hiền đã cùng với 01 nhóm đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản của 01 hộ dân thuộc ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo.

Qua điều tra, đến ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Huỳnh Minh Hiền. Sau đó, Hiền bỏ trốn nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo ra Quyết định truy nã.

Đến ngày 30-8, Hiền bị bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn tại 01 nhà cho thuê trọ ở ấp Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tin và ảnh: Đặng Thanh