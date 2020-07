Công an huyện Châu Thành tạm giam 2 đối tượng cướp giật tài sản

(THTG) Công an huyện Châu Thành đang tạm giam 02 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản gồm: Phạm Hoàng Kiếm, sinh năm 1988 và Nguyễn Trường An, sinh năm 1988, cùng đăng ký thường trú tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hai đối tượng Phạm Hoàng Kiếm (ảnh trên) và Nguyễn Trường An (ảnh dưới) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Trước đó, ngày 02-7, sau khi sử dụng ma túy, 2 đối tượng Kiếm và An điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến khu vực ấp Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, Kiếm và An phát hiện anh Huỳnh Thanh Dũng, thường trú xã Long Định, huyện Châu Thành điều khiển xe mô tô chở vợ là chị Nguyễn Thị Liễu trên đường, Kiếm điều khiển xe vượt lên, ép sát để An giật sợi dây chuyền của chị Liễu rồi bỏ chạy. Anh Dũng và chị Liễu tri hô, lực lượng Công an xã cùng người dân xung quanh truy đuổi bắt giữ 2 đối tượng.

Làm việc với Công an, Phạm Hoàng Kiếm, và Nguyễn Trường An khai nhận: Kiếm có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản; còn An có 3 tiền án về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản.

Hồ Sương