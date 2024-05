Công an huyện Cái Bè khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản

(THTG) Công an huyện Cái Bè vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lưu Hoàng Anh Tiến, sinh năm 2004, cư trú ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lưu Hoàng Anh Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Tại cơ quan điều tra. Tiến khai: vào ngày 09/5, Tiến đến xã Tân Thanh, huyện Cái Bè và thấy 01 xe mô tô để trước 01 quầy rau củ nên lẻn vào trộm. Bên trong cốp xe còn có 01 điện thoại di động Iphone 14 Pro, tổng giá trị tài sản hơn 33 triệu đồng. Khi điều khiển xe trốn sang huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tiến mở cốp xe lấy điện thoại di động đưa cho bạn gái bán được hơn 04 triệu đồng.

Đến ngày 14/5, chị Lê Thị Mỹ Yến mới trình báo. Công an xã Tân Thanh phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang và Công an xã Mỹ Hiệp, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và bắt giữ Lưu Hoàng Anh Tiến tại xã Mỹ Hiệp, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thu giữ xe mô tô, tiến hành lập hồ sơ trao trả cho bị hại.

Hồ Sương