Công an huyện Cái Bè khởi tố đối tượng cắt trộm dây cáp điện

(THTG) Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Toàn, sinh năm 1986, cư trú xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Theo hồ sơ điều tra, vào khuya ngày 5-8, Nguyễn Đức Toàn đi đến Trạm dừng chân Mai Linh trên Quốc lộ 1A, thuộc ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh huyện Cái Bè để cắt trộm 2 đoạn dây cáp điện, mỗi đoạn dài khoảng 35m, tổng trị giá gần 11 triệu đồng để lên xe chở về Vĩnh Long. Khi đang thực hiện, thì Toàn bị người dân phát hiện điện báo cho Công an.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Khánh nhanh chóng có mặt, mời đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Với chứng cứ và tang vật, tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Toàn thừa nhận hành vi cắt trộm dây cáp điện để bán lấy tiền tiêu xài. Cũng qua điều tra, Toàn có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vụ việc được Công an xã Hòa Khánh bàn giao cho Công an huyện Cái Bè. Hiện Công an huyện đã khởi tố vụ án và tạm giam đối tượng.

Hồ Sương