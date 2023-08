Công an huyện Cái Bè khởi tố 2 đối tượng cướp giật tài sản

(THTG) Công an huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản, gồm: Lê Văn Thạch, sinh năm 1980, cư trú ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè và Bùi Văn Lâm, sinh năm 1993, cư trú ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè.

Hai đối tượng Thạch (ảnh trên) và Lâm (ảnh dưới) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, vào ngày 5/8, lực lượng công an nhận được tin báo của một phụ nữ, cư trú xã Tân Thanh, huyện Cái Bè về việc bị 02 đối tượng cướp giật túi xách, bên trong có 02 điện thoại di động và gần 02 triệu đồng. Công an huyện Cái Bè khẩn trương điều tra, bắt giữ Thạch và Lâm tại một nhà trọ thuộc ấp 4, xã Tân Thanh. Khám xét người Lâm, lực lượng Công an thu giữ 01 điện thoại di động.

Được biết, Thạch và Lâm nghiện ma túy. Thạch có 01 tiền án về tội cướp tài sản. Lâm đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại Cơ quan điều tra, 02 đối tượng khai: Do cần tiền tiêu xài, trưa 05/8, chúng rủ nhau đi tìm tài sản sơ hở để trộm. Chúng điều khiển xe mô tô đi lòng vòng trên các tuyến đường. Khi đến ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè thì phát hiện một phụ nữ đeo túi xách đi bộ trên đường, Thạch và Lâm liền điều khiển xe áp sát, giật túi xách của người phụ nữ rồi tăng ga tẩu thoát.

Số tiền cướp giật được, 02 đối tượng chia nhau tiên xài và mua ma túy sử dụng. Còn 02 chiếc điện thoại, Lâm sử dụng 1 chiếc, chiếc còn lại đem ném xuống sông. Hiện Công an huyện Cái Bè đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hồ Sương