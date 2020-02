Công an Chợ Gạo tuần tra phát hiện tụ điểm đá gà

(THTG) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 10-02, Công an huyện Chợ Gạo kết hợp với Công an xã Đăng Hưng Phước tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền, tại một khu đất trống thuộc ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước nên triển khai bắt giữ. Khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng bỏ chạy.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 4 đối tượng, 02 con gà, 08 xe mô tô, 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Qua làm việc, bước đầu xác định, tụ điểm cờ bạc trên do Lê Hoài Nhân, sinh năm 1992, cư trú ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước tổ chức. Điều tra mở rộng vụ việc, Công an huyện Chợ Gạo mời làm việc thêm 3 đối tượng có liên quan. Hiện Công an huyện Chợ Gạo đang tiếp tục điều tra, xác định thêm các đối tượng khác có liên quan để cũng cố hồ sơ, xử lý theo qui định pháp luật.

Lê Hoài