Công an Chợ Gạo khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(THTG) Cơ quan Cảnh sát điểu tra Công an huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm: Lâm Hoài Bảo, sinh năm 1993, cư trú ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo về tội trộm cắp tài sản, và Nguyễn Thái Châu, sinh năm 1990, cư trú ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

02 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó ngày 24-2, Lâm Hoài Bảo đột nhập nhà của 1 hộ dân ở ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo lấy trộm: 1 xe đạp điện, 1 máy cắt cỏ và 1 hệ thống phun thuốc trừ sâu tự động. Tổng giá trị tài sản hơn 18 triệu đồng. Trộm xong, Bảo chở số tài sản trộm được đến nhà Nguyễn Thái Châu cất giấu và nhờ Châu tìm nơi tiêu thụ. Mặc dù Châu biết đây là tài sản Bảo trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý. Bảo và Châu là 2 đối tượng nghiện ma túy. Châu đã có 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Vụ việc đang được Công an huyện Chợ Gạo tiếp tục điều tra, xử lý.

Đặng Thanh