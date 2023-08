Công an Châu Thành bắt giữ đối tượng “Vận chuyển hàng cấm” sau vụ tai nạn

(THTG) Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Vũ Hạ, sinh năm 1997, cư trú xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 13-8, Nguyễn Vũ Hạ điều khiển xe ô tô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương. Khoảng 22 giờ 15 phút, khi đến đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, xe của Hạ bị một chiếc xe ô tô khác chạy ngược chiều tông trúng. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Đối tượng Nguyễn Vũ Hạ và tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Sau khi tai nạn xảy ra, Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện xe ô tô do Nguyễn Vũ Hạ điều khiển có 9.600 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Tại thời điểm kiểm tra, Hạ không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa nên tổ công tác tiến hành tạm giữ toàn bộ số thuốc lá cùng xe ô tô, bàn giao cho Công an huyện Châu Thành.

Tại Công an huyện Châu Thành, Hạ khai: nhận chở thuê thuốc lá của một người khác từ tỉnh Long An về tỉnh Bến Tre, khi đến địa bàn Tiền Giang thì gặp tai nạn và bị phát hiện.

Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn và hành vi phạm tội của Nguyễn Vũ Hạ để xử lý theo quy định.

Ngọc Diễm