Công an Cái Bè bắt 21 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền

(THTG) Đội cảnh sát Hình sự Công an huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành kiểm tra hộ Bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1956 ngụ tổ 14, ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè và bắt quả tang 21 đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

21 đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Qua điều tra, tụ điểm đánh bạc này do Trương Công Trực, sinh năm 1990 ngụ ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè đứng ra tổ chức.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 01 bộ chén sứ dùng để lắc xí ngầu, 01 tấm nhựa in chữ tài xỉu và các con số, 03 hột xí ngầu, 10 lá bài tây, 20 điện thoại di động và 05 xe mô tô các loại. Đồng thời lập biên bản tạm giữ số tiền trên người các đối tượng là: 113.200.000 đồng.

Hiện Công an huyện Cái Bè đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thùy Trang