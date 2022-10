CLIP: Liều lĩnh ngăn đường ở Tiền Giang làm đường đua

Nhóm “quái xế” bị bắt giữ

Phát hiện có công an, các “quái xế” bỏ xe, chạy vào các hẻm nhỏ, vườn cây. Công an khống chế bắt giữ 38 người từ 15-21 tuổi. Trong đó có 3 người đã sử dụng rượu, bia trước khi tham gia đua xe. Ngoài ra, nhiều đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, chống trả lực lượng công an trong lúc truy bắt để thoát thân.

Nguồn nld.com.vn