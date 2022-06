Chuyển hồ sơ vụ “Tịnh thất bồng lai” về huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm

Ngày 13-6, lãnh đạo TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đã tiếp nhận cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai”.

Theo đó, cáo trạng được Viện KSND tỉnh Long An chuyển về TAND huyện Đức Hòa vào ngày 10-6. Hiện TAND huyện đang phân công thẩm phán nghiên cứu và sẽ sớm đưa ra xét xử.

Theo hồ sơ, 6 bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Các bị can bị đề nghị tuy tố tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cơ quan tố tụng tỉnh Long An, 6 bị can truy tố ở khoản 2 Điều 331, Bộ luật hình sự khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Trong khi đó, mức án hình sự mà TAND cấp huyện xét xử khung hình phạt đối với bị cáo đến 10 năm tù giam, vì vậy việc chuyển về TAND huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm là phù hợp.

Như đã đưa tin, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các đối tượng đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo… làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Từ năm 2016, các đối tượng cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo, lấy tên là “Tịnh thất bồng lai”, sau đổi tên cơ sở này thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

