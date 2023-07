Chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt cho nông dân huyện Chợ Gạo

(THTG) Chiều ngày 05/7, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang phối hợp với Tập đoàn An Nông tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, giải pháp quản lí dịch hại và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho nông dân xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo.

Tập đoàn An Nông tập huấn kỹ thuật trồng trọt cho nông dân huyện Chợ Gạo.

Đại diện Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh thông tin với bà con về tình hình và hướng dẫn giải pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng, chủ yếu là cây dừa, cây nhãn và cây thanh long. Đồng thời khuyến cáo nông dân thay đổi từ thói quen lạm dụng phân thuốc sang sử dụng phân thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và xử lí đúng cách, nhất là tích cực áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn Viêt GAP hoặc Global GAP để nông sản rộng đường xuất khẩu.

Muốn tăng năng suất, chất lượng cây trồng thì không thể thiếu phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Song, trước yêu cầu ngày càng khắc khe của người tiêu dùng về nông sản sạch thì cùng với cung cấp phân thuốc chất lượng cao, Tập đoàn An Nông chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương và nhà khoa học tổ chức tập huấn, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận thuốc sinh học và phân hữu cơ, kết hợp với chuyển giao quy trình sử dụng theo hướng an toàn, tiết kiệm, nhưng vẫn đạt hiệu quả kinh tế cao. Doanh nhân- Nghệ sĩ Bích Thủy, Tổng giám đốc Tập đoàn An Nông cho biết cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Tập đoàn An Nông còn có đội ngũ kỹ thuật đồng hành thân thiết cùng nông dân trên đồng ruộng, tận tình hướng dẫn nông dân sử dụng phân thuốc an toàn nhất, tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất đúng theo chủ trương của ngành nông nghiệp.

Biểu diễn văn nghệ tại buổi tập huấn.

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu đòi hỏi cây trồng phải thật khỏe thì mới có thể chống chịu được với áp lực sâu bệnh, dịch hại. Buổi tập huấn kỹ thuật trồng trọt do “4 nhà” phối hợp tổ chức như lớp tập huấn tại xã Hòa Định này là cơ hội thiết thực để nông dân Chợ Gạo nắm bắt thông tin mới, tiếp cận kiến thức sản xuất bổ ích, từ đó áp dụng vào sản xuất thực tế đạt hiệu quả cao, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới./

Tin và ảnh: Kim Nữ