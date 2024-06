Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh dự buổi cà phê doanh nghiệp  

(THTG) Ngày 20-6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) chi nhánh Tiền Giang tổ chức buổi Cà phê doanh nhân với chủ đề “Doanh nghiệp và ngành Ngân hàng Tiền Giang đồng hành cùng phát triển”. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự.

Quang cảnh buổi Cà phê doanh nhân. Ảnh: Võ Duy

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu được thông tin về Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định 52/2024 của chính phủ đến các doanh nghiệp, tình hình huy động và cho vay ở các tổ chức tín dụng. Từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động giảm từ 0,4%-1,3%/năm so với cuối năm 2023. Đến hết tháng 5-2024, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 100.384 tỷ đồng, tốc độ tăng cao hơn 3,61% so với tốc độ tăng bình quân của cả nước. Dư nợ cho vay đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng 2,80%, tốc độ tăng cao hơn 0,22% so với tốc độ tăng bình quân chung của cả nước; tỷ lệ nợ xấu 2,19%.

Tại buổi mạn đàm, các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến lãi suất, thủ tục vay vốn, cũng như những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Võ Duy

Phát biểu tại buổi cà phê doanh nhân, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chia sẻ: trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế – xã hội, hoạt động của các doanh nghiệp ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt rất tốt, nổi bật như chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng 6 tháng đạt 5,56%, cao nhất từ trước đến nay. Phát triển doanh nghiệp tăng do thị trường tốt hơn năm 2023, ông Nguyễn Văn Vĩnh khẳng định: Quan điểm của tỉnh là chính quyền luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển. Ông cũng ghi nhận các ý kiến của các doanh nghiệp và sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu ngành Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng Doanh nghiệp để tiếp cận nguồn lực nhằm mở rộng và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thùy Trang, Võ Duy