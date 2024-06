Chợ Gạo ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết

(THTG) Trong 03 ngày 11, 12 và 13- 6, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo tổ chức chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng lần I năm 2024.

Tại xã An Thạnh Thủy, theo số liệu thống kê của Trạm Y tế xã, tính đến nay, xã có 07 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó ấp Thạnh Hòa 05 ca, ấp An Qưới 01 ca, ấp An Phú 01 ca.Trạm Y tế xã phối hợp chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tiến hành xử lý các ổ dịch trên địa bàn.

Chợ Gạo đồng loạt ra quân phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Ngọc Xuyên

Sáng ngày 11-6, đồng loạt 10 ấp trên địa bàn xã ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue dựa vào cộng đồng. Trong đợt ra quân này, xã tiến hành vãng gia tại 3.592 hộ trên địa bàn 10 ấp. Các ấp thành lập theo từng nhóm tiến hành đi vãng gia đến từng hộ gia đình trong địa bàn được phân công; kết hợp vừa vận động, vừa tuyên truyền vừa giúp người dân diệt lăng quăng tại chỗ.

Mặc dù là ấp không có xảy ra ca bệnh sốt xuất huyết nhưng chi bộ, ban công tác Mặt trận ấp An Thọ rất quan tâm đến công tác tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất trong nhân dân, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức để người dân trong ấp hiểu và cùng tham gia phòng chống dịch bệnh. Hiểu rõ tác hại của bệnh sốt xuất huyết, chi Phạm Thị Thúy Oanh luôn chú trọng đến việc dọn dẹp nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Trên địa bàn huyện Chợ Gạo, từ ngày 01/01 đến 09/06/2024 đã ghi nhận 52 ca mắc sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm trước giảm 26,8%. Qua chiến dịch này nhằm tuyên truyền giúp người dân diệt lăng quăng tại chỗ, đảm bảo khi lực lượng cộng tác viên đã đi qua thì tại hộ gia đình đã được vãng gia không còn lăng quăng; phải đảm bảo đi hết tất cả các hộ trên địa bàn xã, ấp trong vòng 3 ngày; quyết tâm hạ thấp mật độ lăng quăng, mật độ muỗi để khống chế được dịch bệnh thật hiệu quả ngay trong tháng 06-2024.

Công Hưởng