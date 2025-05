Tiền Giang kiểm soát tốt trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4

(THTG) Trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày nên nhu cầu đi lại tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Mật độ phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có tăng cao, nhưng với sự chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, đơn vị, địa phương nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các lực lượng chức năng của tỉnh như: Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phương án phòng chống ùn tắc giao thông nên tình hình trật tự, an toàn giao thông trước, trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/2025 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Tại các vị trí trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông kịp thời, các phương tiện lưu thông chậm, an toàn, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ ra quân 301 ca tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện 1.174 vụ vi phạm, so với cùng kỳ năm trước thì giảm 303 trường hợp. Ngăn chặn kịp thời 01 nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua kéo xe trái phép. Tuy nhiên từ ngày 30/4 đến 04/5/2025, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông ở huyện Châu Thành và huyện Gò Công Đông, làm chết 02 người, không có người bị thương, so với cùng kỳ năm trước thì tăng 01 vụ và số người chết tăng 01 người. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Kim Nữ – Minh Nguyên