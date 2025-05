Khai mạc Tuần lễ Phật đản Vesak tại Tiền Giang

*** Công an Tiền Giang đã bắt được nghi phạm gây ra vụ giết chủ quán cà phê ở đường Phạm Hùng xã Trung An thành phố Mỹ Tho. * Hội Sinh vật cảnh Tiền Giang tổ chức họp mặt, giao lưu và trưng bày, giới thiệu hoa kiểng, bonsai. * Hội Chữ thập đỏ huyện Cái Bè làm tốt công tác giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. * Giá sầu riêng tiếp tục xuống thấp khiến người trồng sầu riêng lao đao. * Một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã có mưa trái mùa, mưa sớm, độ mặn trên các sông giảm. * 77 học viên ở huyện Cai Lậy tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. * Xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy ra mắt Con đường Văn hóa Huỳnh Văn Biểu. * Hội Từ thiện thành phố Mỹ Tho trao tặng 450 phần quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. * Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Gò Công tổ chức Tọa đàm “người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”. * Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy ra mắt mô hình Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường. * Sở Y tế Tiền Giang tổ chức hội nghị khoa học cập nhật kiến thức chuyên môn trên lĩnh vực dược phẩm. * Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tiền Giang giao lưu với Hội Đồng Tháp. * Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9 bàn về sửa đổi hiến pháp và sáp nhập tỉnh, sắp xếp bộ máy theo chính quyền địa phương 2 cấp. * Sẽ trình rút ngắn thời gian khoảng 3 tháng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nhiệm kỳ HĐND các cấp. * Người dân thành phố Hồ Chí Minh đi làm lại sau Lễ, nhiều tuyến đường kẹt cứng. * Công an Lâm Đồng xác minh, xử lý vụ đoàn xe ô tô của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chặn xe ở Quốc lộ 20 và một số tuyến đường khác để đoàn xe đi qua. * Du khách đến Phú Quốc tăng mạnh vào dịp Lễ 30/4. * Mức đóng Bảo hiểm Y tế sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 1-7. * Thời tiết ngày 5-5: Trung bộ nắng gay gắt, Nam bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa. * Cần Thơ: Đậu xe ô tô tràn lan dưới lòng đường. * Ngày mai 6-5, xét xử phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil. * Lâm Đồng: Nhân viên Kiểm lâm bị bò tót tấn công tử vong. * Bộ Nội vụ xác nhận: Vụ bia mộ liệt sĩ 6 tuổi lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. * Phật tử các nơi đổ về thành phố Hồ Chí Minh chiêm bái Xá lợi Phật. * Tên lửa Houthi bắn trúng sân bay lớn, phòng không Israel và Mỹ không ngăn chặn được. * Mỹ tiếp tục để siêu tàu sân bay ở lại Trung Đông quyết chiến với Houthi. * Lật thuyền hàng loạt ở Trung Quốc, hàng chục người thương vong. * Đảng cầm quyền Singapore thắng cử áp đảo. * Israel tuyên bố trả thù Iran, huy động hàng vạn binh sĩ đến Gaza. * Thái Lan thu giữ một lượng lớn nước hoa giả mang nhãn hiệu Trung Quốc. * Peru phát hiện thi thể 13 công nhân bị các thợ mỏ lậu bắt cóc. * Tổng thống Ukraine không tin Nga về cam kết ngừng bắn trong Lễ chiến thắng.