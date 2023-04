Chợ Gạo: Khởi tố đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy

(THTG) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Hải Đăng, sinh năm 2004, cư trú ấp Bình Phú, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hải Đăng tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra, vào cuối tháng 12 năm 2022, khi Nguyễn Hoàng Hải Đăng điều khiển xe mô tô trên đường Bờ Bè, thuộc ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo. Công an xã Mỹ Tịnh An phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe của Đăng để kiểm tra. Qua kiểm tra, Đăng thừa nhận đang đem gói ma túy tổng hợp, trị giá 500 ngàn đồng để bán cho người nghiện trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An.

Công an xã Mỹ Tịnh An đã chuyển giao tang vật và đối tượng Nguyễn Hoàng Hải Đăng cho Công an huyện Chợ Gạo điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đặng Thanh