(THTG) Ngày 04/12, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lễ ký kết và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình điểm Trường Trung học phổ thông Vĩnh Kim kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông. Đây là trường có số lượng lớp và học sinh nhiều nhất so với các điểm trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Châu Thành ra mắt mô hình điểm “Trường học kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông”

Toàn huyện Châu Thành có 66 trường học, 07 cơ sở đào tạo với hơn 16.000 học sinh, sinh viên và giáo viên. Trong thời gian qua, mặc dù các trường học đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh, nhất là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tuy nhiên vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông; an toàn giao thông khu vực cổng trường còn nhiều bất cập, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh chưa cao…

Do vậy, việc xây dựng mô hình Trường Trung học phổ thông Vĩnh Kim kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, lực lượng chức năng, tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, qua đó nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Bên cạnh đó, mô hình cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục, quản lý học sinh và công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông học sinh trên địa bàn huyện.

Ngọc Yên