Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 24-12, tỉnh ghi nhận 146 ca F0 mới (giảm 136 ca so với ngày 23-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 32.278 ca. - Trong năm 2021, Hội Chữ thập đỏ đã vận động hơn 62 tỷ đồng hỗ trợ cho 345.579 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, vận động xây dựng 47 căn nhà, hỗ trợ hơn 876 triệu đồng cho người nhiễm chất độc da cam/dioxin… - Theo thống kê của Sở Y tế Tiền Giang, hiện nay các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh có 3493 giường bệnh, trong đó đang điều trị là 1933 giường, công suất thu dung là 55,3%. - Năm 2021, doanh thu của các HTX hoạt động lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm mạnh, từ 30 đến 40% so với những năm trước đây. - Vụ lúa Đông xuân năm 2021- 2022, nông dân huyện Tân Phước đã xuống giống đợt 01 tính đến thời điểm này là 5.057 ha, trà lúa đang ở giai đoạn mạ non có 95 và số còn lại 4.962 ha ở giai đoạn đẻ nhánh. - Bộ GD&ĐT đề nghị cho trẻ mầm non trở lại trường học ở nơi kiểm soát được dịch Covid-19 - Vaccine Sputnik V dạng xịt mũi sẽ giúp bảo vệ ngay niêm mạc mũi, nơi xâm nhập chính của virus SARS-CoV-2. Loại vaccine này có thể tạo ra \"miễn dịch vô trùng\" không mang COVID-19. - Trong tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, lực lượng làm nhiệm vụ Tiền Giang đã phát hiện 71 phương tiện vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 250 triệu đồng...