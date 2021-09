Cảnh sát hình sự bắt 17 người tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền

(THTG) Lúc 15 giờ 20 phút, ngày 22-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang 18 người tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại phần đất vườn của bà Lâm Vị Thủy, thuộc ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè.

Tang vật thu giữ gồm: 03 chén, 03 dĩa, 04 hột xí ngầu, 01 bộ bài tây loại 52 lá, 10 xe mô tô, 14 điện thoại di động, hơn 60 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Tụ điểm này do Nguyễn Hữu Phước, tự Phước Ke, sinh năm 1981, cư trú ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè tổ chức để lấy tiền xâu. Các đối tượng tham gia lắc tài xỉu, thu tiền thắng thua, cảnh giới và được Phước trả tiền công mỗi ngày gồm có: Đoàn Văn Tâm, sinh năm 1987, cư trú ấp An Bình, xã An Cư; Võ Tuấn Anh, sinh năm 1993, cư trú ấp Mỹ Quới, xã Thiện Trí; Phan Huỳnh Đức, sinh năm 1991, cư trú ấp An Hòa, xã An Cư, Lê Minh Thuận, sinh năm 1999, cư trú ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông và Lê Công Tuấn Anh, sinh năm 1992, cư trú Khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè. Qua test nhanh, tất cả các đối tượng đều âm tính với Sars-CoV-2.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự đã lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 người về hành vi: “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”, mức phạt mỗi người 15 triệu đồng, đồng thời chuyển giao người và tang vật cho Công an huyện Cái Bè thụ lý vụ việc, điều tra làm rõ, xác định mức độ vi phạm của từng người để xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Bài và ảnh: Đặng Thanh