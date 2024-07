(THTG) Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, kể từ ngày 01/7/2024, cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước, Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông và Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang triển khai thực hiện Thông tư 28 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng dụng công nghệ trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý giấy tờ trên môi trường điện tử; đăng ký xe toàn trình để thực hiện cải cách hành chính, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện đã tích hợp, cập nhật các loại thông tin, giấy tờ trên VNeID. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư số 28 được triển khai thực hiện.

Trong 05 ngày đầu triển khai thực hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát trên 250 lượt phương tiện thông tin giấy tờ trên môi trường điện tử VNeID, đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp người vi phạm đã tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, tạm giữ 13 trường hợp giấy phép lái xe trên môi trường điện tử VNeID.

Thông qua công tác tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách tích hợp các giấy tờ vào VNeID và cách xuất trình giấy tờ khi được yêu cầu kiểm tra qua ứng dụng VNeID. Từ đó, giúp người dân hình thành thói quen mới trong cuộc sống, nhất là việc sử dụng ứng dụng VNeID.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm thông qua ứng dụng VNeID không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông, mà còn giúp lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra các trường thông tin về trạng thái giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe trên tài khoản định danh điện tử VNeID của công dân để thu thập thông tin người điều khiển phương tiện nhanh chóng, chính xác, xác định phương tiện đã được kiểm tra trước đó hay chưa, cũng như thời gian, địa điểm đã được kiểm tra để giải quyết việc thực hiện dừng phương tiện kiểm soát hay không, tránh việc dừng một phương tiện nhiều lần, liên tục, gây phiền hà cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngọc Diễm