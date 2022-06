Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới nhất

Anh M.H (SN 1997, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) vừa chia sẻ câu chuyện chính anh gặp phải để cảnh giác bạn bè không rơi vào bẫy lừa của tội phạm công nghệ cao.

Lừa tinh vi, bài bản

Ngày 28-5, một người tự xưng là nhân viên của công ty chuyên vận chuyển bưu phẩm V.P thông báo anh H. có một kiện hàng quốc tế gửi từ Hà Nội đi Đài Loan (Trung Quốc) bị Cục Hải quan phát hiện chứa 36 thẻ ngân hàng phi pháp, trong đó có thẻ mang tên anh. Người này nghiêm giọng cảnh báo trong vòng 2 ngày tới anh H. sẽ bị cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh và triệu tập để điều tra đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì “nhân viên công ty vận chuyển bưu phẩm” yêu cầu anh H. liên hệ với công an để nắm rõ sự việc. Anh H. được thông báo nối máy đến Công an TP Hà Nội gặp một nữ điều tra viên. “Nữ điều tra viên” khẳng định anh nằm trong đường dây tội phạm và 2 đồng phạm của anh đã bị bắt.

Trong lúc lúng túng, anh H. cung cấp thông tin cá nhân thì ngay lập tức nhận được đường link “1.84113vn.com”, “nữ điều tra viên” yêu cầu anh truy cập thì hiện ra các mục con như “Hệ thống kiểm kê trực tuyến”, “Phần mềm bảo mật”, “Hệ thống tội phạm truy nã”. Theo hướng dẫn, anh H. tiếp tục nhấp vào mục “Hệ thống tội phạm truy nã” thì thấy hiện ra lệnh bắt giam anh có con dấu, chữ ký, tên của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Kẻ gian giả mạo website cổng thông tin điện tử Bộ Công an “giống như thật” để lừa đảo

Sau đó, đầu dây bên kia yêu cầu anh H. chọn mục “Hệ thống kiểm kê trực tuyến” kê khai tên ngân hàng, số điện thoại đăng ký ngân hàng, họ và tên, số căn cước công dân, tên đăng nhập, mật khẩu rồi bấm “xác nhận”. Để anh H. không nghi ngờ, người này khẳng định chỉ chuyển thông tin cho ngân hàng xác minh tài khoản chứ không bị mất tiền. Chợt nhớ đến những cảnh báo đã đọc trên báo chí, anh H. nói sẽ chuyển nội dung cho Công an TP HCM thì điện thoại anh bị tắt máy ngang.

Một chiêu lừa mới nhưng đang nở rộ là tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử. Chị B.N (SN 1990) trong thời gian thất nghiệp đã nhận được lời mời mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử S.P. Chị được tư vấn chuyển tiền mua gói hàng ảo để gia tăng tương tác cho nhà cung cấp. Cụ thể, chuyển 100 triệu đồng sẽ nhận được 5 triệu đồng hoa hồng.

Ban đầu, đối tượng chuyển tiền hoa hồng kèm theo tiền gốc chị đã chuyển trước đó rất đúng hẹn. Thấy đối tác làm ăn “uy tín”, chị N. mượn thêm tiền cha mẹ, bạn bè chuyển vào tài khoản chỉ định để nhận hoa hồng. Lần cuối cùng, khi chị N. chuyển 900 triệu đồng thì không nhận được tiền, mọi nỗ lực liên lạc bất thành.

Cẩn thận cuộc gọi lạ

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (Phó Giám đốc Công an TP HCM) khẳng định công an không làm việc qua điện thoại cũng như không gửi tin nhắn, đường link, không gửi “lệnh bắt”, “lệnh tạm giam” qua Facebook, Zalo, Viber. Công an cũng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, không xác minh tài khoản ngân hàng của người dân qua điện thoại.

“Người dân phải bảo mật thông tin cá nhân, không cung cấp những thông tin trên chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho bất kỳ ai, kể cả người nào xưng là công an, kiểm sát viên, nhân viên ngân hàng, thẩm phán” – Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM cho biết qua công tác đấu tranh tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện địa chỉ http://2.084013 có dấu hiệu giả mạo website của Bộ Công an (https://bocongan.gov.vn) với mục đích lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan này, các đối tượng mạo danh lực lượng công an thường dùng “chiêu” đang điều tra các vụ án tham nhũng, rửa tiền, ma túy…, chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án để yêu cầu trình diện cơ quan công an.

Trong lúc nói chuyện qua lại trên điện thoại, chúng đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra, đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố, tạm giam thì phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

“Sau khi có được thông tin, đối tượng sẽ gửi một mã và đề nghị nạn nhân đăng nhập vào trang website tên miền như trên (nếu không có mã này thì không thể đăng nhập để trang website mở giao diện giống trang web của Bộ Công an). Chúng đồng thời yêu cầu nạn nhân khai báo các thông tin cá nhân và chọn mục hủy xác nhận OTP (phương thức bảo mật của ngân hàng khi thực hiện giao dịch). Sau khi có được thông tin cần thiết, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, Công an TP HCM cảnh báo.

Nguồn NLĐ