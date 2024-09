Cảnh báo thủ đoạn “Xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác” để trục lợi

(THTG) Ngày 21-8 vừa qua, từ nguồn tin báo do người dân cung cấp về việc bị kẻ gian xâm nhập trái phép vào tài khoản iCloud và chiếm quyền điều khiển điện thoại di động trong quá trình mua bán điện thoại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành xác minh, điều tra và xác định hành vi có dấu hiệu “Xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác”, vi phạm điều 289 Bộ Luật hình sự nên tiến hành lập án đấu tranh.

Đến ngày 31/8/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tiến hành bắt giữ đối tượng Khuất Duy Hoàng, sinh năm 1990, nơi thường trú xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, hiện đang thuê trọ tại ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra Khuất Duy Hoàng về hành vi “Xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tống đạt quyết định tạm giam đối tượng Khuất Duy Hoàng.

Tại cơ quan điều tra, Khuất Duy Hoàng khai nhận: Hoàng đến địa bàn tỉnh Bến Tre mua một sim điện thoại đã được kích hoạt sẵn mang số 0789.237.806 và đăng ký tài khoản Zalo tên “Nguyễn Văn Tú”. Đến ngày 16/8/2024, Hoàng sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn Văn Tú” để đặt mua 01 điện thoại hiệu Iphone 15 Promax với giá 28 triệu đồng của một cửa hàng điện thoại di động tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Để tránh bị phát hiện, Hoàng đến một cửa hàng dịch vụ chuyển tiền trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để chuyển tiền đặt cọc 500.000 đồng. Đến ngày 21/8/2024, khi điện thoại được gửi về đến kho hàng tại Phường 5, thành phố Mỹ Tho, Hoàng hẹn nhân viên giao hàng đến một quán nước ven đường trên địa bàn Phường 6, thành phố Mỹ Tho. Tại đây, Hoàng giả vờ kiểm tra điện thoại khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi nhân viên giao hàng muốn chụp ảnh và quay phim người nhận hàng để gửi về cửa hàng theo qui định thì Hoàng viện lý do đang công tác trong ngành Công an nên không muốn lộ hình ảnh nhận diện. Trong lúc kiểm tra, Hoàng sử dụng tài khoản iCloud đã chuẩn bị sẵn để đăng nhập vào điện thoại mới, chiếm quyền điều khiển. Sau đó trả lại điện thoại cho nhân viên giao hàng với lý do sẽ quay lại lấy sau và nhanh chóng bỏ đi.

Đối tượng Khuất Duy Hoàng.

Sau đó, Hoàng sử dụng điện thoại của mình, đăng nhập vào iCloud chính và tiến hành chiếm quyền điều khiển iCloud trên điện thoại đã trả lại cửa hàng với mục đích sẽ đem cầm cố, bán tài khoản iCloud cho người khác hoặc cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi chủ cửa hàng nhận lại điện thoại, tiến hành kiểm tra và phát hiện điện thoại bị chiếm quyền điều khiển nên trình báo Công an. Hoàng bị bắt khi chưa kịp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo.

Ngoài ra, Hoàng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện hành vi xâm nhập trái phép trên 2 điện thoại khác. Hoàng còn sử dụng tài khoản Zalo ảo để đặt 2 điện thoại hiệu Iphone khác của một cửa hàng điện thoại di động tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Khi nhận điện thoại, lợi dụng lúc nhân viên giao hàng sơ hở, không chú ý, Hoàng đánh tráo, chiếm đoạt điện thoại thật của cửa hàng, trả lại cho nhân viên giao hàng điện thoại mô hình.

Đây là thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm, lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tài khoản iCloud là một gói gồm nhiều dịch vụ đám mây của hãng Apple, có vai trò chuyển đổi, sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS trên các thiết bị như điện thoại iPhone, iPad, máy tính cá nhân… Việc để người khác đăng nhập tài khoản iCloud trên thiết bị sẽ khiến chủ sở hữu bị mất quyền kiểm soát thiết bị. Các đối tượng sau khi xâm nhập, chiếm được quyền kiểm soát thiết bị sẽ thực hiện các hành vi như: Đăng ký vay tiền thế chấp tài khoản iCloud với giá 15 triệu đồng mỗi tài khoản, 01 tài khoản có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị và sẽ vay được nhiều tiền hơn; đối tượng chiếm được quyền điều khiển iCloud sẽ đòi chủ sở hữu thiết bị đưa một số tiền thì mới mở khóa, đưa lại mật khẩu tài khoản iCloud hoặc bán lại cho bên thứ ba để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với chủ sở hữu…

Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị người dân nâng cao tình thần cảnh giác trước các thủ đoạn tương tự, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Khi phát hiện vụ việc, cần báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất để kịp thời có biện pháp xử lý.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ và ra quyết định tạm giam Khuất Duy Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh thông báo, ai đã từng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự, cần liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang (Số điện thoại 0693.599.511) để cung cấp thông tin, giúp Cơ quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trọng Tín