Cảnh báo đáng sợ về biến thể Delta

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ chỉ ra kể cả những người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể làm lây lan biến thể Delta với mức độ tương đương những ai chưa tiêm chủng, nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tờ The New York Times (Mỹ) trích dẫn tài liệu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ mô tả biến thể Delta dễ lây lan và có thể gây bệnh nặng. Giám đốc CDC Rochelle Walensky nói với tờ The New York Times rằng nghiên cứu mới cho thấy những người được tiêm chủng bị nhiễm biến thể Delta vẫn mang một lượng lớn virus trong mũi và họng.