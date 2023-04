Các doanh nghiệp ở huyện Tân Phước thực hiện tốt An toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

(THTG) Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của công nhân, đồng thời giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, các đơn vị. Qua đó kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; không để các cơ sở, bếp ăn tập thể không đáp ứng được các điều kiện hoạt động gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Bếp ăn của các doanh nghiệp ở huyện Tân Phước đều đạt chuẩn ATVSTP. Ảnh: Lê Thi

Sức khỏe của người lao động là tài sản của doanh nghiệp, chính bởi vậy các doanh nghiệp hiện nay đều quan tâm tới chất lượng bữa ăn ca, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm. Công ty Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam tại Khu Công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước luôn chú trọng đến chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động. Mọi quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn được lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Các nguyên liệu đầu vào được nhập đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Còn tại Công ty TNHH Minh Hưng ở xã Phước Lập, huyện Tân Phước, hệ thống bếp ăn tập thể của Công ty được thiết kế theo tiêu chuẩn bếp một chiều với đầy đủ khu vực giao nhận lương thực, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực chia thức ăn, nên luôn đảm bảo tính an toàn cho công nhân.

Hiện nay, các cơ quan chức năng cũng tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các bếp ăn tập thể, kịp thời xử lý vi phạm nếu có. Đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho các đơn vị, doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, góp phần hạn chế xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.

Yến Vân