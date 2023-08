Bộ Công an ra kết luận điều tra vụ án liên quan đến Việt Á

Ba cựu Ủy viên Trung ương Đảng gồm các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Phạm Xuân Thăng cùng 97 bị can khác vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á.

Ba cựu Ủy viên Trung ương Đảng bị đề nghị truy tố

Ngày 18/8, theo nguồn tin của VOV.VN, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 100 bị can trong vụ án sai phạm liên quan Công ty Việt Á. Các bị can bị cáo buộc phạm vào các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Tham ô tài sản”; “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh

Trong nhóm các bị can, 3 người từng là Ủy viên Trung ương Đảng gồm các ông: Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đề nghị truy tố cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Phạm Xuân Thăng – cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị đề nghị truy tố cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tiền “lót tay” gần 800 tỷ đồng

Bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Kết quả điều tra xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Việt Á chi “lót tay” cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng. Trong vụ án, nhiều cựu giám đốc, phó giám đốc CDC các tỉnh, thành phố đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, chặn giao dịch, sổ tiết kiệm… tạm giữ tổng cộng khoảng 1.700 tỷ đồng trong vụ án này.

