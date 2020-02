Bị phạt vì mua bán và tàng trữ pháo trái phép

(THTG) Công an Phường 5 – Thị xã Gò Công vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Huy Hoàng, sinh năm 1999, cư trú khu phố 1, phường 5 và Vũ Thị Bích Linh, sinh năm 2003, cư trú ấp Kim Liên, xã Long Hòa, thị xã Gò Công về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép.

Hai đối tượng Hoàng và Linh tại cơ quan điều tra vì mua bán và tàng trữ pháo trái phép. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, vào ngày 26/01/2020, Linh và Hoàng bị Công an phường 5 phối hợp với Công an thị xã bắt quả tang khi đang mua bán pháo trái phép. Tại công an Phường, Linh khai mua pháo của Hoàng để bán lại kiếm lời. Còn Hoàng thì mua pháo từ tỉnh Tây Ninh, sau đó rao bán trên trang facebook cá nhân.

Khi bắt quả tang 2 đối tượng và khám xét nơi ở của Hoàng, lực lượng Công an thu giữ 210 viên pháo. Riêng Linh giao nộp thêm 20 viên khi lực lượng công an mời làm việc.

Căn cứ mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị xã Gò Công ra quyết định xử phạt Phạm Huy Hoàng số tiền 7.500.000 đồng và phạt Vũ Thị Bích Linh số tiền 2.500.000 đồng, đồng thời buộc cam kết không tái phạm.

Ngọc Diễm